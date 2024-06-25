Altın alacaklar dikkat! 25 Haziran Salı altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle açmasının ardından kapanış fiyatına yakın bir değere yaklaştı. 25 Haziran günü saat 07:30'da güncel ons altın değeri 2 bin 329 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 469 TL'den alıcı buluyor. İşte, 25 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürmesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.
Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini dile getirdi.
Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir." değerlendirmesini yaptı.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2024 Salı günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 469 liradan yaparken; 25 Haziran Salı günü saat 15.30 itibarıyla aynı değerden işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 037 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 036 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.468,72
Satış: 2.329,78
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.329,39
Satış: 2.327,39
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.949,95
Satış: 4.036,90
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.799,67
Satış: 16.098,12
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.875,20
Satış: 8.073,81
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.799,67
Satış: 16.098,12
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.479,92
Satış: 16.891,27
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.336,76
Satış: 1.755,87
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.267,74
Satış: 2.391,27