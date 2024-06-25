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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 25 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüyor! 25 Haziran Salı altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde düşüşe geçti. 25 Haziran günü saat 07:30'da güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 463 TL'den alıcı buluyor. İşte, 25 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 07:47 Güncelleme: 25.06.2024 - 07:47
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