Altın fiyatları düşüyor! 25 Haziran Salı altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde düşüşe geçti. 25 Haziran günü saat 07:30'da güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 463 TL'den alıcı buluyor. İşte, 25 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2024 Salı günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 469 liradan yaparken; 25 Haziran Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 463 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 037 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 027 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.462,83
Satış: 2.463,15
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.327,07
Satış: 2.327,39
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.940,52
Satış: 4.027,24
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.762,10
Satış: 16.059,71
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.856,42
Satış: 8.054,48
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.762,10
Satış: 16.059,71
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.441,16
Satış: 16.856,03
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.330,83
Satış: 1.755,77
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.258,10
Satış: 2.391,13