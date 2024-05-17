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        Haberler Kısayol Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 17 Mayıs 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika: 17 Mayıs Cuma güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları bir önceki kapanışa yakın bir değerden güne başladı. 17 Mayıs Cuma günü güncel ons altın değeri 3 bin 376 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 466 TL'den alıcı buluyor. İşte, 17 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 07:33 Güncelleme: 17.05.2024 - 07:33
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