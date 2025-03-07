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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI! Altın yükselişte! 8 Mart 2025 tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları canlı alış satış rakamları! 8 Mart 2025 tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Kapalıçarşı'da yatırım seçenekleri arasında en güvenli liman olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın piyasasında belirleyici rol oynuyor. Son bir haftada gündemdeki gelişmelerle yaşanan düşüşle birlikte gram altın en son 3.400 lira seviyelerini görmüştü. Peki, 8 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:04
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