Altın fiyatları canlı alış satış rakamları! 8 Mart 2025 tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Kapalıçarşı'da yatırım seçenekleri arasında en güvenli liman olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın piyasasında belirleyici rol oynuyor. Son bir haftada gündemdeki gelişmelerle yaşanan düşüşle birlikte gram altın en son 3.400 lira seviyelerini görmüştü. Peki, 8 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları son durum
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Hafta sonu canlı altın fiyatları hareketlendi. Gram, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere göre şekilleniyor. En son çeyrek altın 5.461,70 TL’den alınırken, 5.582,46 TL’ye satılmıştı. Peki 8 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.411,58
Satış: 3.412,29
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.917,50
Satış: 2.917,96
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.461,7600
Satış: 5.582,4600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.847,0500
Satış: 22.261,5700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.488,00
Satış: 22.627,00
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.834,14
Satış: 22.248,11
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.902,75
Satış: 23.483,22
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.877,45
Satış: 2.756,18
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.145,65
Satış: 3.311,74
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.875,00
Satış: 56.454,00