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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 20 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 20 Haziran 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi için yazdan sonrasını işaret etmesi ile altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın 4 bin 294 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 20 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:47
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