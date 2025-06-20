Haftanın son işlem gününde anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin azalabileceğine işaret etmesiyle üç haftadır ilk kez haftalık düşüşe yöneldi. Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,5 düşerek 3.353 dolar civarında işlem gördü ve hafta genelinde yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2025 Altın fiyatları…