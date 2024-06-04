Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları bugün son dakika: 5 Haziran güncel altın fiyatları kuru ile çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç para oldu?

        Altın alacaklar dikkat: İşte, 5 Haziran 2024 güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün hareketlendi. 4 Haziran Salı günü gram altın 2 bin 429 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, 5 Haziran 2024 altın fiyatlarında son durum ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatları canlı takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

          Dün, ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

          Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

          Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68 ve kasımda yüzde 98'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 58 oldu.

          Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 380 doların destek, 2 bin 450 ve 2 bin 470 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 4 Haziran Pazartesi günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 429 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.429,45

          Satış: 2.429,83

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.346,14

          Satış: 2.346,44

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.887,12

          Satış: 3.972,78

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 15.548,48

          Satış: 15.842,51

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.749,95

          Satış: 7.945,55

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.548,48

          Satış: 15.842,51

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 15.944,59

          Satış: 16.347,10

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.294,48

          Satış: 1.713,47

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.199,03

          Satış: 2.329,30

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Habertürk Anasayfa