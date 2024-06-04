Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Dün, ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68 ve kasımda yüzde 98'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 58 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 380 doların destek, 2 bin 450 ve 2 bin 470 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...