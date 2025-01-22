Altında rekor üstüne rekor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 23 Ocak 2025 Perşembe günü gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ayın başlarında Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurmasının ardından altın yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 3 bin 123 TL'ye yükselerek gram altın, rekor üstüne rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 157 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları Trump’ın ilk gününde ABD dolarının zayıflamasıyla güç kazandı. Trump'ın, ABD'nin komşularına karşı yüzde 25'e kadar yeni vergi getireceğine yönelik açıklamaları altını yukarı taşıyan unsur oldu. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 750 liradan, gram altın 3 bin 151 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Altın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılıkla ilgili birçok kararnameye imza atması diğer ülkeleri düşündürmeye başladı. Ticaret savaşlarının yeniden başlayacağına dair beklentiler artarken altın da bu ortamdan beslendi ve yükselişe geçti.
Gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.151,2280
Satış: 3.151,6980
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.749,4600
Satış: 2.750,0500
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.042,0200
Satış: 5.153,1300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.169,2400
Satış: 20.549,8000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.446,00
Satış: 20.610,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.049,46
Satış: 10.302,72
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.161,93
Satış: 20.542,43
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.608,82
Satış: 21.126,46
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.701,46
Satış: 2.554,93
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.860,38
Satış: 3.018,36
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 50.811,00
Satış: 51.433,00