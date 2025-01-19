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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 19 Ocak 2025: Canlı altın fiyatları ile Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son durum 19 Ocak 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar?

        ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimini yılın ilk yarısında yapabileceği yönündeki fiyatlamaları destekliyor. Öte yandan, Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler, piyasalarda risk algısının azalmasında etkili oluyor. Peki, altın fiyatları bu durumdan nasıl etkileniyor? İşte, 19 Ocak 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 07:21 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:01
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