Altın fiyatları son durum 19 Ocak 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar?
ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimini yılın ilk yarısında yapabileceği yönündeki fiyatlamaları destekliyor. Öte yandan, Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler, piyasalarda risk algısının azalmasında etkili oluyor. Peki, altın fiyatları bu durumdan nasıl etkileniyor? İşte, 19 Ocak 2025 altın fiyatları...
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Altın fiyatları, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle son bir ayın zirvesine çıktıktan sonra, Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberlerinin etkisiyle şu sıralarda negatif bir seyir izliyor.
Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.
Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 19 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.081,24
Satış: 3.081,85
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.700,69
Satış: 2.705,80
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.929,99
Satış: 5.038,82
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.719,96
Satış: 20.093,65
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.074,00
Satış: 20.225,00
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.829,17
Satış: 10.077,64
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.719,96
Satış: 20.093,65
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.398,64
Satış: 20.911,09
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.669,44
Satış: 2.516,47
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.808,33
Satış: 2.962,15
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.876,00
Satış: 50.462,00
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