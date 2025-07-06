Altın fiyatlarında son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 7 Temmuz verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güncel verilere göre haftanın son gününde ons altın 3 bin 340 dolar, gram altın 4 bin 274 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre, 7 Temmuz 2025 günü altının gram fiyatı 4 bin 274 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Temmuz 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.273,98
Satış: 4.274,48
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.333,93
Satış: 3.340,38
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.838,36
Satış: 6.988,77
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.353,45
Satış: 27.869,59
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.632,00
Satış: 27.842,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.633,99
Satış: 13.977,54
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.353,45
Satış: 27.869,59
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.078,60
Satış: 28.780,03
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.320,60
Satış: 3.277,91
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.866,48
Satış: 4.075,01
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.868,00
Satış: 69.711,00
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