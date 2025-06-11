Altın atölyesinde gazdan zehirlendiler!
İstanbul Bahçelievler'de korkutan bir olay yaşandı. Kuyumcukent'te bir altın atölyesinde eritim sırasında ortaya çıkan gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı
Bahçelievler'de altın atölyesinde eritim sırasında açığa çıkan gazdan etkilenerek zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
AA'da yer alan habere göre Yenibosna Mahallesi'ndeki Kuyumcukent’te faaliyet gösteren atölyede 3 işçi, altın eritimi yaptıkları sırada ortaya çıkan amonyak gazından zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen Atilla Ş. (47), Halil D. (57) ve Abdullah Ş. (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
*Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.