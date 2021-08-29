Altay Fenerbahçe maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 3. hafta maçına sahne olacak Altay Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

ALTAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Altay Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Altay: Lis, Naderi, İbrahim, Murat, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun