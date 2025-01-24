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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Altay Bayındırlı Manchester United, Rıdvan Yılmazlı Rangers'ı yıktı! - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır'lı Manchester United, Rıdvan Yılmaz'lı Rangers'ı yıktı!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında heyecan sona erdi. Altay Bayındır'lı Manchester United, Rıdvan Yılmaz'lı Rangers'ı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Organizasyonda Rigas Skola, Slavia Prag, Malmö, Ludogorets, Karabağ, Nice ve Dinamo Kiev'in tur atlama şansı kalmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 01:16 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:16
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        Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı sona erdi!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta yapılan 16 maçla sona erdi.

        Ligin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş, İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

        Türkiye'nin "Kupa 2"deki temsilcilerinden Fenerbahçe ise Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla 0-0 berabere kaldı.

        Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. Dokuzar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.

        MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

        Milli futbolcular Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United ile Rıdvan Yılmaz'ın top koşturduğu Rangers karşı karşıya geldi. Altay, 90 dakikada sahada kalırken, Rıdvan uzatma bölümünde oyundan çıktı. Rangers'in 88. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı maçı Manchester United, 90+2. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 2-1 kazandı.

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        Can Uzun'un 84 dakika süre aldığı müsabakada Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0 yendi. Can, ceza sahası dışında attığı şık golle müsabakada gol perdesini açan ve takımının galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

        Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada İtalya'nın Roma takımı, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 1-0 yenildi.

        Milli savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın süre bulamadığı müsabakada Ajax, sürpriz şekilde Letonya ekibi RFS'ye 1-0 mağlup oldu.

        SONUÇLAR

        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada son günde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

        Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

        AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0

        Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 0-0

        Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya): 2-3

        Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 2-0

        Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1

        Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda): 2-3

        Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 2-3

        Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-1

        Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-0

        Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 3-1

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        PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya): 2-0

        Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz): 2-1

        Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

        RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda): 1-0

        Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa): 1-0

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