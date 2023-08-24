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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Altay Bayındır'da flaş gelişme: Sağlık kontrolünden geçti! - Fenerbahçe Haberleri

        Altay Bayındır'da flaş gelişme: Sağlık kontrolünden geçti!

        Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte Altay Bayındır dönemi kapanıyor. İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 12:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:39
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          Fenerbahçe'de kaleci transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını duyurdu.

        • 2

          Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Hırvat Milli file bekçisi İstanbul'a geliyor.

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          ALTAY BAYINDIR ADA YOLCUSU

          İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        • 4

          Ada ekibinin yaklaşık 2 aydır görüşmeler yürüttüğü file bekçisi, sağlık kontrolünden geçti.

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          İngiltere'de ikinci kez sağlık kontrolünden geçecek Altay, son detayları görüşmek üzere Premier Lig temsilcisi bir araya gelecek.

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          Manchester United'ın, bir sorun çıkmaması halinde 25 yaşındaki kalecinin serbest kalma bedeli olan 6 milyon avroyu ödemesi bekleniyor.

        • 7
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