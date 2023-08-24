Altay Bayındır'da flaş gelişme: Sağlık kontrolünden geçti!
Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte Altay Bayındır dönemi kapanıyor. İngiliz devi Manchester United, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de kaleci transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını duyurdu.
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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Hırvat Milli file bekçisi İstanbul'a geliyor.
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ALTAY BAYINDIR ADA YOLCUSU
İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Ada ekibinin yaklaşık 2 aydır görüşmeler yürüttüğü file bekçisi, sağlık kontrolünden geçti.
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İngiltere'de ikinci kez sağlık kontrolünden geçecek Altay, son detayları görüşmek üzere Premier Lig temsilcisi bir araya gelecek.
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Manchester United'ın, bir sorun çıkmaması halinde 25 yaşındaki kalecinin serbest kalma bedeli olan 6 milyon avroyu ödemesi bekleniyor.
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