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        Haberler Gündem Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan Özgür Özel'e destek bildirisi

        Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan Özgür Özel'e destek bildirisi

        CHP'nin önceki dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, kurultay davası ekseninde başlayan tartışmalar sonrasında Özgür Özel'e destek için ortak bir bildiri yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:11
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        CHP'li üç genel başkandan Özel'e destek
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        CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ortak bildiri ile çağrı yaptı.

        Çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

        "CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

        Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır."

        "YAPAY TARTIŞMALAR TEFERRUATTIR"

        Bildirinin tamamında şu ifadeler yer aldı:

        "Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur. Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır.

        Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız. Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir.

        CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

        Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır.

        İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır. Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır."

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #CHP eski başkanlar
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