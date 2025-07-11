Alperen Şengün, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eğlence gecesi
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, model sevgilisi Hannah Cherry ve arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekânda eğlendi
Giriş: 11.07.2025 - 08:36 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:36
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; NBA'da forma giyen milli yıldız Alperen Şengün, model sevgilisi Hannah Cherry ve arkadaşlarıyla birlikte tüm gece boyunca Bebek'teki bir mekânda eğlendi.
Mekân çıkışında sevgilisini ve arkadaşlarını arabasına bindiren Alperen Şengün, daha sonra oradan ayrıldı.
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