Alperen Duymaz, oğlunun adıyla dalga geçen takipçisine haddini bildirdi

2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenen oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çift, oğullarına 'Gün Han' adını verdi.

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Alperen Duymaz, önceki gün sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte ilk fotoğrafını paylaşarak takipçilerini dikkatini çekti. Ancak bu paylaşımın ardından gelen bir yorum, Duymaz’ın tepkisini çekti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Gün Han'ın adıyla alay ederek, "İsmi farklı olsun diye iyice saçmalamaya başladılar. İleride dalga konusu olacak, Gün’müş… İsme bak." ifadelerini kullandı.

Bu yoruma kayıtsız kalmayan Duymaz, sert bir yanıt verdi; "Önce üslubunu düzelt kardeş! Adı Gün Han. Bak bakalım ismin tarihine. Ayrıca dünyanın en saçma ismi de olabilirdi, kime ne? Dalgayı geçecek olan önce benimle bir denk gelsin, bir aklını alayım onun. Adamın asabını bozmayın..."

Fotoğraflar: Instagram, X