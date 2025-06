Alp Kırşan: Evli bir kadın beni kandırdı

2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci, Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü olan, ardından kariyerine sunucu olarak devam eden Alp Kırşan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gençlik yıllarında çapkınlık yaptığını anlatan Alp Kırşan, yaşadığı bir olayı; "Elime yüzüme bulaştırdım" diyerek anlattı.

Alp Kırşan, ayrıca başında kavak yelleri estiği yıllarda evli bir kadın tarafından kandırılarak zor günler yaşadığını anlatırken bu konuda ayrıntıya girmekten kaçındı.

2014'te oyuncu Zeynep Kırşan ile dünyaevine giren, Efe ve Ata adında iki oğlu bulunan Alp Kırşan, evliliğine dair de samimi açıklamalarda bulundu. Kırşan; "Kılıbık değilim ama perdeleri en son ben astım" dedi.

Zeynep Kırşan ve eşi Alp Kırşan