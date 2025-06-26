Almila Ada, düğününden fotoğrafları yayımladı
Oyuncu Almila Ada, İhsan Çilsal ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Ada, adını da; 'Almila Ada Çilsal' olarak güncelledi
Almila Ada, 6 yıldır birlikte olduğu İhsan Çilsal ile 21 Aralık'ta dünyaevine girmişti.
Almila Ada, evliliğin ardından sosyal medya hesabındaki adını 'Almila Ada Çilsal' olarak güncelledi.
Oyuncu, şimdi de düğünden yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, düğün fotoğraflarına "sonsuzluğa ve ötesine" notunu ekleyerek evlilik tarihleri olan “21.06.2025” ibaresine de yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram