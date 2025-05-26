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        Almanya Ukrayna için menzil kısıtlamasını kaldırdı

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya Batılı ülkelerce sağlanan silahlara uygulanan menzil kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi. Ukrayna'nın bu karar sonrası, Rusya'nın iç bölgelerindeki hedefleri vurabileceği ifade edildi. Kremlin ise bu adımın müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi baltalayabileceğini dile getirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 21:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:12
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        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
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        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Batılı güçlerin Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söyledi.

        Merz, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) Berlin'de düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya sağlanan silahlarda artık menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden, ne Fransızlardan, ne bizden, ne de Amerikalılardan." dedi.

        Bunun Ukrayna'nın artık kendini savunabileceği anlamına geldiğini aktaran Merz, "(Bu) Örneğin Rusya'daki askeri mevzilere saldırarak da kendini savunabileceği anlamına geliyor. Bir süre öncesine kadar bunu yapamıyordu. Çok az istisna dışında, bir süre öncesine kadar bunu da yapamıyordu. Şimdi yapabiliyor. Buna jargonda uzun menzilli ateş diyoruz, yani Ukrayna'yı (Rusya'nın) iç bölgelerdeki askeri hedeflere saldıran silahlarla donatmak." ifadesini kullandı.

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        Rusya'nın sivil hedeflere tamamen acımasızca saldırdığını kaydeden Merz, "Şehirleri, anaokullarını, hastaneleri ve yaşlıların evlerini bombalıyor. Ukrayna bunu yapmıyor. Ve biz bunun böyle kalmasına büyük önem veriyoruz. Ancak kendisini sadece kendi topraklarındaki bir saldırgana karşı savunabilen bir ülke kendisini yeterince savunamıyor demektir. Ve Ukrayna'nın bu savunması şu anda Rusya topraklarındaki askeri altyapıya karşı da gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Merz ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diyalog tekliflerini zayıflık olarak gördüğünü belirterek, "Vatikan'da görüşme teklifi bile onun onayını almazsa, o zaman bu savaşın hepimizin dilediğinden ya da hayal ettiğinden daha uzun sürmesine hazırlıklı olmalıyız. Ancak yine de her şeyi denemeli, görüşmelere başlamak için her fırsatı kullanmalıyız." diye konuştu.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Almanya Başbakanı tarafından duyurulan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Peskov, bu kararın Rusya'nın siyasi adımlarıyla çelişki doğurduğunu belirtirken, müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi baltaladığını bildirdi.

        Fotoğraflar: Ukrayna Hava Kuvvetleri resmî X hesabı

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