Almanya, İsrail'den memnun değil

Almanya Başbakanı Merz, ARD televizyonunun geleneksel yaz röportajı programında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merz, Tel Aviv'in "insani yardım kenti" projesiyle ilgili soruya, "Gazze Şeridi'nde İsrail hükümetinin uygulamalarından haftalardır hoşnut değilim." ifadeleriyle cevap verdi.

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Hoşnutsuzluğunu defalarca dile getirdiğini belirten Merz, bu konuları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştüğünü kaydetti.

Filistin meselesinde Amerikalılarla birlikte iki devletli bir çözüme ulaşılabileceği umudunu vurgulayan Merz, "Filistinlilerin yaşayabilecekleri bir yere sahip olma hakkı var. Şu anda Gazze Şeridi'nde yaşananlar ise kabul edilemez." dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.