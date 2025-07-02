"Almanya ile Birleşik Krallık savunma anlaşması imzalayacak" | Dış Haberler

"Almanya ile Birleşik Krallık savunma anlaşması imzalayacak" | Dış Haberler

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle birlikte, güvenlik politikalarını gözden geçirme kararı alan Avrupa'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Politico'nun 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Almanya ile Birleşik Krallık yakın zamanda geniş kapsamlı bir savunma anlaşmasına imza atacak.

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Söz konusu savunma anlaşması uyarınca, bir ülkenin tehdit edilmesi durumunda diğer ülke destekte bulunacak.

Londra'da bulunan 2 ayrı kaynağa göre, savunma anlaşmasının imzalanması 17 Temmuz'da gerçekleşebilir.

Anlaşmanın, ABD Avrupa'daki varlığını azaltırken Avrupalı müttefikleri savunma alanında teşvik etmesi bekleniyor.

Politico'nun haberinde, söz konusu anlaşmanın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki 18 görüşmenin bir neticesi olduğu ifade edildi.

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Almanya ile İngiltere, 28 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan deklarasyona göre, ikili ilişkileri genişletmeye ve derinleştirmeye karar vermişti.

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*Fotoğraf: AP/Lefteris Pitarakis, temsilidir