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        Haberler Dünya Almanya Hamburg'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Almanya Hamburg'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı

        Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:57 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:57
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        Almanya'da bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı
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        Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.

        Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

        Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

        Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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