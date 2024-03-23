Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck kararı, yerlilik ve millilik vurgusuyla eleştirerek "Alman formasını üç çizgili olmadan hayal bile edemiyorum. Adidas ve siyah-kırmızı-altın benim için her zaman birlikteydi, Alman kimliğinin bir parçasıydı. Biraz daha yerel vatanseverliği isterdim" dedi.