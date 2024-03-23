Almanya'da bir dönem kapanıyor
Almanya'da milli takımın 2027'den itibaren Alman markası Adidas yerine Nike'ın formalarını giyecek olması ülkede gündem yarattı
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Almanya Futbol Federasyonu yaptığı resmi duyuru ile Nike markasının 2027'den itibaren milli takım tedarikçisi olacağını duyurdu.
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Böylelikle 1954'ten bu yana süren Almanya - Adidas ortaklığı Aralık 2026'da sona ermiş olacak.
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DfB'nin, Almanya'nın en ünlü spor markalarından Adidas ile olan 70 yılı aşkın ortaklığını sonlandırıp bir Amerikan markası ile anlaşması kararı tartışmalara yol açtı.
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck kararı, yerlilik ve millilik vurgusuyla eleştirerek "Alman formasını üç çizgili olmadan hayal bile edemiyorum. Adidas ve siyah-kırmızı-altın benim için her zaman birlikteydi, Alman kimliğinin bir parçasıydı. Biraz daha yerel vatanseverliği isterdim" dedi.
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da, X hesabından Adidas eşofmanı ile fotoğrafını paylaşarak, "Adidas milli formamızda olmayacak mı?" sorusunu sordu.
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Birçok taraftar da sosyal medyada federasyonun kararını eleştiren paylaşımlar yaptı. Federasyon eleştirilere "Her türlü duygusallığı anlıyoruz" yanıtını verdi.
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Öte yandan Adidas halihazırda geçerli olan sponsorluk sözleşmesi uyarınca Alman Futbol Federasyonu'na yılda 50 milyon euro ödüyordu.
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Nike'ın ise, 2027'den itibaren yedi yıl boyunca DfB'ye senede 100 milyon eurodan fazla ödeme yapacağı aktarılıyor.
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Alman Milli takımları erkekler ve kadınlarda toplam 6 Dünya Kupası şampiyonluğu, 11 Avrupa şampiyonluğunda Adidas tedarikli formaları giydi.
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