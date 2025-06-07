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        Haberler Dünya Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 kişi yaralandı

        Almanya'nın Passau şehrinde bir aracın yayalara çarpması neticesinde 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 22:32 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:32
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        Almanya'da araç yayalara çarptı: 5 yaralı
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        Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Passau kentinde 48 yaşındaki bir sürücünün aracıyla Erhard Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan bir grup yayaya çarptığı belirtildi.

        Açıklamada, aracın çarptığı yayaların arasında sürücünün 38 yaşındaki eşi ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğu ifade edildi.

        Alman Haber Ajansı DPA'nın polis sözcüsüne dayandırdığı haberde, kazada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Haberde, polisin, gözaltına alınan sürücünün aracını bilinçli olarak grubun üzerine sürmüş olabileceği ifade edildi.

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