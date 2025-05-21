Almanya Bundesliga Ligi'nde 34. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nde 34. hafta, Augsburg ve Union Berlin ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

Union Berlin, deplasmanda Augsburg'u 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

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BVB Dortmund, H. Kiel'i konuk etti ve maçı 3-0 kazanarak toplamda 57 puanın sahibi oldu.

RB Leipzig'i deplasmanda mağlup eden Stuttgart, bu galibiyetle puanını 50'a yükseltirken, RB Leipzig ise evindeki müsabakadan mağlup ayrılarak 51 puanda kaldı.

Bayern, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Hoffenheim'i etkili oyunuyla 4-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 82 puana ulaştı.

Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi Heidenheim'i 4-1 mağlup etti.

Zorlu deplasmanda Bochum ev sahibi rakibi St.Pauli'yi 2-0 mağlup etti.

VfL Wolfsburg, 34. haftada oynanan mücadelede M'gladbach'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden VfL Wolfsburg böylece 43 puana yükseldi. VfL Wolfsburg'u ağırlayan M'gladbach ise 45 puanda kaldı.

Zorlu mücadelede ev sahibi Mainz 05, rakibi Leverkusen'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Lig'in 34. haftasında Frankfurt deplasmanda Freiburg'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Frankfurt oldu: Maç 3-1 tamamlandı.