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        -2
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 34. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 34. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 34. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligde 82 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 69 puanla Leverkusen takip ediyor. Almanya Bundesliga Ligi'nde 34. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 34. haftanın sonuçları
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 34. hafta, Augsburg ve Union Berlin ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

        Union Berlin, deplasmanda Augsburg'u 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        BVB Dortmund, H. Kiel'i konuk etti ve maçı 3-0 kazanarak toplamda 57 puanın sahibi oldu.

        RB Leipzig'i deplasmanda mağlup eden Stuttgart, bu galibiyetle puanını 50'a yükseltirken, RB Leipzig ise evindeki müsabakadan mağlup ayrılarak 51 puanda kaldı.

        Bayern, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Hoffenheim'i etkili oyunuyla 4-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 82 puana ulaştı.

        Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi Heidenheim'i 4-1 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Bochum ev sahibi rakibi St.Pauli'yi 2-0 mağlup etti.

        VfL Wolfsburg, 34. haftada oynanan mücadelede M'gladbach'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden VfL Wolfsburg böylece 43 puana yükseldi. VfL Wolfsburg'u ağırlayan M'gladbach ise 45 puanda kaldı.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Mainz 05, rakibi Leverkusen'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Lig'in 34. haftasında Frankfurt deplasmanda Freiburg'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Frankfurt oldu: Maç 3-1 tamamlandı.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 34. Haftanın Sonuçları
        17.05.2025 16:30
        FC Heidenheim
        1
        Werder Bremen
        4
        İY(0-2)
        17.05.2025 16:30
        RB Leipzig
        2
        Vfb Stuttgart
        3
        İY(2-1)
        17.05.2025 16:30
        St Pauli
        0
        VfL Bochum
        2
        İY(0-1)
        17.05.2025 16:30
        Borussia Dortmund
        3
        Holstein Kiel
        0
        İY(1-0)
        17.05.2025 16:30
        M'gladbach
        0
        Vfl Wolfsburg
        1
        İY(0-0)
        17.05.2025 16:30
        TSG Hoffenheim
        0
        Bayern Münih
        4
        İY(0-1)
        17.05.2025 16:30
        Mainz 05
        2
        Bayer Leverkusen
        2
        İY(1-0)
        17.05.2025 16:30
        Freiburg
        1
        Eintracht Frankfurt
        3
        İY(1-1)
        17.05.2025 16:30
        Augsburg
        1
        Union Berlin
        2
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 34. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		34 25 7 2 82 67
        2
        Bayer Leverkusen
        		34 19 12 3 69 29
        3
        Eintracht Frankfurt
        		34 17 9 8 60 22
        4
        Borussia Dortmund
        		34 17 6 11 57 20
        5
        Freiburg
        		34 16 7 11 55 -4
        6
        Mainz 05
        		34 14 10 10 52 12
        7
        RB Leipzig
        		34 13 12 9 51 5
        8
        Werder Bremen
        		34 14 9 11 51 -3
        9
        Vfb Stuttgart
        		34 14 8 12 50 11
        10
        M'gladbach
        		34 13 6 15 45 -2
        11
        Vfl Wolfsburg
        		34 11 10 13 43 2
        12
        Augsburg
        		34 11 10 13 43 -16
        13
        Union Berlin
        		34 10 10 14 40 -16
        14
        St Pauli
        		34 8 8 18 32 -13
        15
        TSG Hoffenheim
        		34 7 11 16 32 -22
        16
        FC Heidenheim
        		34 8 5 21 29 -27
        17
        Holstein Kiel
        		34 6 7 21 25 -31
        18
        VfL Bochum
        		34 6 7 21 25 -34

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 35. Hafta Maçları
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