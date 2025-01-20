Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın sonuçları ve puan durumu

Werder Bremen ve Augsburg takımları arasındaki mücadele ile, Almanya Bundesliga Ligi'nin 18. haftası kapanış yaptı.

Augsburg, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

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18. haftada Bayern, VfL Wolfsburg'u konuk etti. 90 dakika sonunda Bayern VfL Wolfsburg'a skor üstünlüğü sağladı. 3-2 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Bayern oldu. Ve puanını 45'e yükseltti.

Zorlu deplasman atmosferinde RB Leipzig, rakibi Bochum ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından RB Leipzig 31 puana ulaşırken Bochum ise 10 puana yükseldi.

Bu hafta deplasmanda Frankfurt'a karşı mücadele eden BVB Dortmund, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 25 puanla tamamladı; Frankfurt ise puanını 36'ya yükseltti.

Stuttgart, ligin 18. haftasında Freiburg'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 4-0.

Zorlu deplasmanda St.Pauli ev sahibi rakibi Heidenheim'i 2-0 mağlup etti.

Hoffenheim, 18. haftada oynanan mücadelede H. Kiel'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 17 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan H. Kiel ise 11 puanda kaldı.

Leverkusen, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi M'gladbach'i 3-1 mağlup etti.

Union Berlin, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Mainz 05'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Union Berlin puanını 20'a yükseltti.