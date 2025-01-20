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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın görünümü

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 18. hafta heyecanı sürüyor. Ligde 45 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 41 puanla Leverkusen takip ediyor. Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:00
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 18. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        Werder Bremen ve Augsburg takımları arasındaki mücadele ile, Almanya Bundesliga Ligi'nin 18. haftası kapanış yaptı.

        Augsburg, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        18. haftada Bayern, VfL Wolfsburg'u konuk etti. 90 dakika sonunda Bayern VfL Wolfsburg'a skor üstünlüğü sağladı. 3-2 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Bayern oldu. Ve puanını 45'e yükseltti.

        Zorlu deplasman atmosferinde RB Leipzig, rakibi Bochum ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından RB Leipzig 31 puana ulaşırken Bochum ise 10 puana yükseldi.

        Bu hafta deplasmanda Frankfurt'a karşı mücadele eden BVB Dortmund, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 25 puanla tamamladı; Frankfurt ise puanını 36'ya yükseltti.

        Stuttgart, ligin 18. haftasında Freiburg'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 4-0.

        Zorlu deplasmanda St.Pauli ev sahibi rakibi Heidenheim'i 2-0 mağlup etti.

        Hoffenheim, 18. haftada oynanan mücadelede H. Kiel'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 17 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan H. Kiel ise 11 puanda kaldı.

        Leverkusen, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi M'gladbach'i 3-1 mağlup etti.

        Union Berlin, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Mainz 05'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Union Berlin puanını 20'a yükseltti.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 18. Haftanın Sonuçları
        17.01.2025 22:30
        Eintracht Frankfurt
        2
        Borussia Dortmund
        0
        İY(1-0)
        18.01.2025 17:30
        Vfb Stuttgart
        4
        Freiburg
        0
        İY(3-0)
        18.01.2025 17:30
        Bayern Münih
        3
        Vfl Wolfsburg
        2
        İY(2-1)
        18.01.2025 17:30
        FC Heidenheim
        0
        St Pauli
        2
        İY(0-1)
        18.01.2025 17:30
        Holstein Kiel
        1
        TSG Hoffenheim
        3
        İY(0-2)
        18.01.2025 17:30
        VfL Bochum
        3
        RB Leipzig
        3
        İY(0-3)
        18.01.2025 20:30
        Bayer Leverkusen
        3
        M'gladbach
        1
        İY(1-0)
        19.01.2025 17:30
        Union Berlin
        2
        Mainz 05
        1
        İY(2-1)
        19.01.2025 19:30
        Werder Bremen
        0
        Augsburg
        2
        İY(0-2)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 18. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		18 14 3 1 45 41
        2
        Bayer Leverkusen
        		18 12 5 1 41 20
        3
        Eintracht Frankfurt
        		18 11 3 4 36 18
        4
        Vfb Stuttgart
        		18 9 5 4 32 10
        5
        RB Leipzig
        		18 9 4 5 31 5
        6
        Mainz 05
        		18 8 4 6 28 8
        7
        Vfl Wolfsburg
        		18 8 3 7 27 8
        8
        Freiburg
        		18 8 3 7 27 -9
        9
        Werder Bremen
        		18 7 5 6 26 -3
        10
        Borussia Dortmund
        		18 7 4 7 25 1
        11
        M'gladbach
        		18 7 3 8 24 -2
        12
        Augsburg
        		18 6 4 8 22 -12
        13
        Union Berlin
        		18 5 5 8 20 -8
        14
        St Pauli
        		18 5 2 11 17 -7
        15
        TSG Hoffenheim
        		18 4 5 9 17 -12
        16
        FC Heidenheim
        		18 4 2 12 14 -15
        17
        Holstein Kiel
        		18 3 2 13 11 -20
        18
        VfL Bochum
        		18 2 4 12 10 -23

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 19. Hafta Maçları
        24.01.2025 22:30
        Vfl Wolfsburg
        Holstein Kiel
        25.01.2025 17:30
        Freiburg
        Bayern Münih
        25.01.2025 17:30
        Augsburg
        FC Heidenheim
        25.01.2025 17:30
        RB Leipzig
        Bayer Leverkusen
        25.01.2025 17:30
        Mainz 05
        Vfb Stuttgart
        25.01.2025 17:30
        Borussia Dortmund
        Werder Bremen
        25.01.2025 20:30
        M'gladbach
        VfL Bochum
        26.01.2025 17:30
        TSG Hoffenheim
        Eintracht Frankfurt
        26.01.2025 19:30
        St Pauli
        Union Berlin
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