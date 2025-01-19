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        Haberler Dünya Avrupa Almanya Başbakanı Scholz'dan Gazze yorumu: Halk çok büyük acılar çekti | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz'dan Gazze yorumu: Halk çok büyük acılar çekti

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin, Gazze'de sivil halkın çok büyük acılar çektiğini ve onların kaderinin kendilerini de ilgilendirdiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak ve zamanında uygulanması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:09
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        Almanya ve İngiltere'den Gazze açıklaması
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        Almanya Başbakanı Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, "Nihayet silahlar sustu. İsrailli rehineler nihayet serbest bırakıldı. Ancak şimdi Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor. Sivil halk çok büyük acılar çekti. Onların kaderi bizi de ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

        İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Scholz, yakalanan ivmenin Filistin devletinin, İsrail devletiyle barış içinde bir arada var olabilmesini sağlamak için kullanılması gerektiğini kaydetti.

        Bugünün sevinçli bir gün olduğunu vurgulayan Scholz, "Hamas rehineleri ailelerine kavuştu. Bu ilk adımı diğerleri takip etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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        İNGİLTERE

        İngiltere, İsrail ile Hamas arasında sağlanan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının tam olarak ve zamanında uygulanması gerektiğini bildirdi.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, aralarında İngiliz vatandaşı Emily Damari'nin de bulunduğu 3 İsraillinin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

        Starmer, "Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarının tam olarak ve zamanında uygulanmasını görmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla ulaştırılmasının da buna dahil olduğunu vurgulayan Starmer, ülkesinin kalıcı ve barışçıl çözümü desteklemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğu kaydetti.

        "ATEŞKES, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DOĞRU İNANDIRICI YOL AÇMALI"

        Dışişleri Bakanı David Lammy de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, tüm esirlerin iade edilmesi ve Gazze'ye yardım akışına derhal izin verilmesi gerektiği konusunda net olduklarını bildirdi.

        Lammy, "Bu ateşkes, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözüme doğru inandırıcı yol açmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        BM'DEN GAZZE AÇIKLAMASI

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve rehine takasının ilk aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkesin uygulamaya konulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Guterres, “Bu ateşkesin yardımların ulaştırılmasında önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması zorunludur” ifadelerini kullandı.

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