Almanya Başbakanı Merz: ABD ve İsrailin İrana saldırılarını eleştirmek için hiçbir neden yok | Dış Haberler

Almanya Başbakanı Merz: ABD ve İsrailin İrana saldırılarını eleştirmek için hiçbir neden yok | Dış Haberler

Alman Sanayiciler Birliği tarafından düzenlenen "2025 Sanayi Günü" etkinliğinde konuşan Merz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Merz, "Bir kez daha açık ve net şekilde söylemek istiyorum, bizim ve şahsen benim için, İsrail’in bir hafta önce başlattığı eylemi eleştirmek için hiçbir neden yok. Aynı şekilde, Amerika’nın geçen hafta sonu gerçekleştirdiklerini eleştirmek için de bir sebep yok." ifadelerini kullandı.

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Almanya Başbakanı Merz, mevcut durumun risksiz olmadığını vurgularken, "Durumu olduğu gibi bırakmak da bir seçenek değil." dedi.

İran’daki siyasi liderlerin, silahlı kuvvetlerin ve Devrim Muhafızları’nın gücünü tam olarak kestiremediklerini ifade eden Merz, İran’ın direncinin beklenenden daha düşük olması ve İran’a bağlı grup ile milislerin nispeten az tepki göstermesinin kendisini umutlandıran iki gelişme olduğunu aktardı.

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Merz, bölgede en hassas noktaların başında Hürmüz Boğazı’nın geldiğine dikkati çekerek, "Dünya enerji arzının neredeyse yüzde 50’si buradan geçiyor. Eğer bu bölge çatışma nedeniyle kapanır ya da geçiş tehlikeli hale gelirse, öngöremediğimiz dolaylı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Durum belirsiz. Daha büyük gelişmelerin yaşanmayacağını umuyorum ancak bunu kesin olarak söylemek için henüz erken." ifadelerini kullandı.

İran'ın dünyanın birçok yerindeki milislere finansman sağladığını belirten Merz, "İran, dünyanın terör rejimidir." iddiasında bulundu. Almanya Başbakanı Merz, dünyada hiçbir ülkenin nükleer santraller için yüzde 60 veya daha yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacı olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hiç kimse. Çok daha düşük zenginleştirme oranlarıyla işini görebilir. Ayrıca barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirmek için yerin 100 metre altında bulunan sığınaklara ihtiyaç yoktur. İran’ın nükleer bomba yapmaya çalıştığına dair işaretler haftalar, aylar, hatta yıllardır açık." Merz, İran’ın geçen hafta sonu tesislerden uranyum çıkararak başka yerlere taşımaya çalıştığını, İsrail’in saldırı kararı ve ABD’nin sığınak delici silahlarla müdahale etme kararının bu duruma tepki olduğunu savunarak, "İran’ın nükleer silah üretme yolunda ilerlediğine dair kanıtlar artık ciddi şekilde inkar edilemez. Bu, normal gazetecilik bilgisiyle bile anlaşılabilir." ifadelerini kullandı. İran rejiminin özellikle demokratik ve açık toplumların özgürlüğünü tehdit ettiğini savunan Merz, "Bu nedenle geçen hafta Kanada’da da söylediğim gibi, İsrail’in bizim için önemli bir görevi yerine getirdiğine inanıyorum. İsrail’i eleştirmeyenlerden değilim. 2-3 hafta önce Gazze’de yaşanan insani felakete ilişkin net sözler söyledim." dedi.

Sunucunun "pis iş" ifadesini tekrar kullanıp kullanmayacağını sorusuna Merz, "Ben öyle söyledim, tekrarlamaya gerek yok. Onlar (İsrail) bizim çıkarımıza olan doğru bir şeyi yapıyorlar." yanıtını verdi.