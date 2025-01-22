Almanya, 2024'te silah ihracatında rekor yeniledi

Alman hükümeti, geçen yıl yaklaşık 13,33 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme ihracatına izni verdi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin geçen yıl 13,33 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

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Böylece Almanya'nın 2024'te silah ve askeri malzeme satışı rekoru kırdı. Berlin yönetiminin 2023'te silah ve askeri malzeme satış rekoru 12,13 milyar avroydu.

Bakanlığın yanıtına göre, geçen yıl askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke Rusya'yla savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 8,15 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

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Ukrayna’yı 1 milyar 217 milyon avro ile Singapur, 558,7 milyon avro ile Cezayir, 319,9 milyon avro ile ABD, 230,8 milyon avro ile Türkiye izledi.

İsrail'in geçen yıl Alman silah sanayisinin en önemli 10 alıcısı ülke arasında yer alması dikkati çekti. Almanya'nın Tel Aviv’e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161,1 milyon avro oldu.

Almanya’da İsrail'e yapılan silah sevkiyatı nedeniyle Alman hükümeti eleştirilirken, hükümet bu durumu, Holokost'taki tarihi sorumluluğu nedeniyle İsrail'in güvenliğinin Almanya için bir devlet meselesi olduğunu söyleyerek gerekçelendiriyor.

Alman hükümeti 2023’te de İsrail’e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. 2023'te ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı.