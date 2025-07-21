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        Haberler Dünya Alman istihbaratına göre Rusya ülkedeki casusluk girişimlerini ve sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı | Dış Haberler

        Alman istihbaratına göre Rusya ülkedeki casusluk girişimlerini ve sabotaj faaliyetlerini yoğunlaştırdı

        Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), Almanya'da Rus istihbarat servislerinin casusluk girişimleri ve sabotaj faaliyetlerinde önemli bir artış kaydettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:30
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        Almanya: Rusya casusluk girişimini artırdı
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        MAD Başkanı Martina Rosenberg Rusya'nın casusluk faaliyetlerine ilişkin Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Casusluk ve hibrit önlemler alanında vakalarda güçlü bir artıştan bahsediyoruz. Eylemler daha yoğun ve daha agresif hale geldi." dedi.

        Rus istihbarat servislerinin Soğuk Savaş dönemindeki gibi hareket ettiğini dile getiren Rosenberg ayrıca casusluk araçlarının da genişletildiğini belirtti.

        Rosenberg ayrıca, "Casusluğa karşı en iyi koruma, bu tehdidi ciddiye almak, işaretlere dikkatle tepki vermek ve ilgili makamları zamanında bilgilendirmektir." ifadelerini kullandı.

        MAD'a göre Rusya'nın casusluk girişimleri Almanya'da 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı.

        Rus ajanların, üçüncü ülkeler üzerinden Almanya'ya girmeye devam ettikleri kaydedildi.

        Savunma Bakanlığına bağlı MAD, silahlı kuvvetlerin korunmasından, aşırılıkçıların önlenmesinden ve askerler ile sivil çalışanların güvenlik kontrollerinden sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.

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