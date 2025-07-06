Allan Saint Maximin: İşlemi durduran bendim
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden daha önce yaptığı 'doping' açıklamasının detaylarını anlattı.
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Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Al Ahli'ye geri dönen Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden bir taraftarın mesajını cevapladı.
Allan Saint Maximin, hastalığı döneminde kendisine uygulanmak istenen tedavinin aslında doping olduğunu iddia etmişti.
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Fenerbahçeli taraftarın "En azından taraftarlara bir açıklama borçlusunuz" paylaşımına cevap veren Saint-Maximin, şu sözleri sarf etti:
Bir taraftar olarak hislerinizi anlıyorum ve bunun "Fenerbahçe kazanmak için hile yapıyor" şeklinde yorumlanmasını istemiyorum. Bu benim görüşüm değildi. Ben kulüp etrafındaki "yöntemlerden" bahsediyordum. Kulübe, taraftarlarına ve ayrıca neler yaşadığımı gören ve her zaman yanımda olan Acun'a karşı derin bir saygım var.
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Size cevap vereyim; hasta olduğum sırada kulüple ortak çalışan ve kulüp doktorunun gözetiminde olan bir hastanenin sağlık ekibi bana şu meşhur iğneyi yapmaya çalıştı.
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"Söylenenin" aksine prosedürü durduran kesinlikle kulüp doktoru değildi, bendim. Bana gönderilen bu tıbbi ekibin davranışlarının ve iş yapma biçimlerinin anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden o anda, bunu denetlemesi gereken resmi kulüp doktoruyla iletişime geçtim ve bana vermek istedikleri ürünü açıkça onaylamasını istedim. Bunu yapamadı çünkü korktuğum gibi bu madde gerçekten yasaktı.
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Hiçbir şey icat etmekle veya kimseyi aşağılamakla ilgilenmiyorum. Her şeyi kamuoyuna açıklamam gerekmiyor ancak kanıtlar orada ve ben de bunları takip ettim.
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Fenerbahçe'nin etrafında olan ve ona zarar vermeye çalışan çok fazla insan var. Nedenini anlamıyoruz. Bu iklim sağlıksız ve ben bundan bahsettiğimde, bunu hak etmeyen bu kulüp için işlerin değişmesi umuduyla söylüyorum.
Bu zor anlarımda yanımda olan, konuyla hiçbir alakası olmayan herkese teşekkür etmeyi unutmadım ve unutmuyorum. Fenerbahçe ve taraftarlar, siz her zaman kalbimde kalacaksınız.
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