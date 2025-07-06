Allan Saint Maximin: İşlemi durduran bendim

Fenerbahçeli taraftarın "En azından taraftarlara bir açıklama borçlusunuz" paylaşımına cevap veren Saint-Maximin, şu sözleri sarf etti:

Bir taraftar olarak hislerinizi anlıyorum ve bunun "Fenerbahçe kazanmak için hile yapıyor" şeklinde yorumlanmasını istemiyorum. Bu benim görüşüm değildi. Ben kulüp etrafındaki "yöntemlerden" bahsediyordum. Kulübe, taraftarlarına ve ayrıca neler yaşadığımı gören ve her zaman yanımda olan Acun'a karşı derin bir saygım var.