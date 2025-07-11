Allan Saint Maximin: Gerçek yakında ortaya çıkacak!

Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından, "Asla bir yalancıyla tartışma. Kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın. Gerçek yakında ortaya çıkacak." diye bir paylaşım yaptı.

Maximin, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp ile birlikte kum saati emojisi de ekledi.