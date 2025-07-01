Gümüşhane’de alkollü bir sürücü, önce bir perde mağazasına daldı ardından olay yerinden kaçarken iki resmi araca çarparak şehirde paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen B. K. otomobiliyle cadde üzerindeki bir perde mağazasına daldı.

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Olay anında mağaza önünden geçen 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın şokunu kısa sürede atlatan sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaçış sırasında Gümüşhane Belediyesi önünde park halindeki iki resmi araca da sürterek hasar veren sürücü, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede Bağlarbaşı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, alkollü sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.