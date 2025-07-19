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        Haberler Gündem Güncel "Alkışlayan jandarma" videosuna yönelik açıklama | Son dakika haberleri

        "Alkışlayan jandarma" videosuna yönelik açıklama

        Jandarma Genel Komutanlığı, bazı sosyal medya platformlarında, "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına" yönelik görüntülerin doğru olmadığını, videonun yapay zeka ile hazırlandığının tespit edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 01:35 Güncelleme: 19.07.2025 - 01:36
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        "Alkışlayan jandarma" videosuna açıklama
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        Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına" yönelik görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bazı sosyal medya platformlarında, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına dair görüntüler paylaşılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan incelemelerde; görüntülerin gerçeği yansıtmadığı, videonun yapay zeka ve dijital yöntemler kullanılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Gerçeği yansıtmayan bu videonun hazırlanmasını ve yayılmasını sağlayan hesaplar hakkında, 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından suç duyurusunda bulunulacaktır."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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