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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudani ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:05
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        Sudani ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye’nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

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        Cumhurbaşkanımız Türkiye ve Irak’ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti."

        ALİYEV'DEN TEBRİK TELEFONU

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması dolayısıyla tebrik etti.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu tarihi gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı siyaset, güçlü liderlik, sarsılmaz irade ile milli birlik ve beraberliğin parlak bir zaferi olduğunu vurguladı.

        Aliyev, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru atılan bu adımın, bölgesel barış ve istikrara hizmet eden önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, alınan kararın tam olarak uygulanması sürecinde Türkiye devletine ve halkına başarılar diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen destek ve ilgi için Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirtti.

        Görüşmede liderler, Türkiye-Azerbaycan stratejik müttefikliğinin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

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