Alisson'dan Galatasaray kararı!
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'da forma giyen yıldız file bekçisi Alisson Becker'e teklif yaptığı öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin bu teklife olumsuz dönüş yaptığı iddia edildi.
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Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'da, kaleci transferi için çalışmalar sürüyor.
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Bu doğrultuda, Sarı-Kırmızılılar'ın Liverpool forması giyen Alisson Becker için bir hamle yaptığı öne sürüldü.
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TRANSFER TEKLİFİNE CEVAP
Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Alisson Becker'e transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Brezilyalı file bekçisinin ise bu teklifi reddettiği aktarıldı.
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13 MAÇTA KALEYİ KAPATTI
Alisson Becker, geride kalan sezonda Liverpool formasını 35 maçta giydi ve 13'ünde kalesini gole kapattı.
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SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK
32 yaşındaki eldivenin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Alisson Becker'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
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