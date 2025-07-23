Alişan: Ölüm hepimizin çok yakınında

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Alişan, 2021'de hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın 4'üncü ölüm yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrinde mevlit okuttu.

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Yakın dostlarıyla birlikte dua eden Alişan, mezarlık çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı; "Her sene azalacağını düşünüyorsun ama hiçbir zaman bu acı azalmıyor. Çok kolay geçmiyor. Kardeş çok başka bir şey. Bir de ben kardeşimi çok seviyordum, çok bağlıydım. Biz iki kardeştik. Selçuk ve ben... Her sene olduğu gibi bu sene de onu mezarı başında anıyoruz. Ölüm hepimizin çok yakınında" sözleriyle, kardeşine duyduğu özlemi dile getirdi.

Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş ve eşi Merve Tektaş.