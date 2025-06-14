Alina Boz ve Umut Evirgen'den New York'ta aşk dolu doğum günü kutlaması
Ünlü oyuncu Alina Boz, 27'nci yaş gününü eşi Umut Evirgen ile birlikte New York'ta kutladı
Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık 2023'te düzenlenen nikâh töreniyle resmiyete dökmüştü.
Alina Boz, 27'nci yaş gününü New York’ta eşi Umut Evirgen ile birlikte kutladı.
Umut Evirgen, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşarak, aşk dolu kareleri takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlarına kırmızı kalp emojisi ekleyen Umut Evirgen’e, Alina Boz da aynı şekilde karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram