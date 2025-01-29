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        Haberler Gündem Güncel Aliağa'da yetiştiricilere "pedigrili" koç dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Aliağa yetiştiricilere "pedigrili" damızlık koç dağıtıldı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde, Damızlık Kıvırcık ve Merinos Koyunculuk Tesisi Projesi ile Türkiye'de ilk olarak hayata geçirilen "Halk Elinde Islah Projelerinde Pedigrili Damızlık Koç Temini" uygulaması kapsamında 50 adet damızlık koç yetiştiricilere teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:38
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        Aliağa'da yetiştiricilere "pedigrili" koç dağıtıldı
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        İzmir'in Aliağa ilçesinde, Damızlık Kıvırcık ve Merinos Koyunculuk Tesisi Projesi kapsamında 50 adet pedigrili damızlık koç yetiştiricilere teslim edildi.

        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi arasında 2021 yılında imzalanan 10 yıllık protokol kapsamında hayata geçirilen Aliağa Damızlık Koyun Merkezi, Çoraklar Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik bir alanda kuruldu.

        Tesiste, bin 500 metrekare yarı açık besihane, 500 metrekare yem deposu ve 500 metrekare eski koç depo alanı yer alıyor. Toplamda bin baş kapasiteli bir üretim alanına sahip tesiste, halen 220'nin üzerinde Karacabey Merinosu anaç koyun, 120'nin üzerinde Kıvırcık anaç koyun, 300 yeni doğan kuzu ve 70 damızlık koç olmak üzere toplamda 710'un üzerinde hayvan bulunuyor. Ayrıca merkeze bitişik bin 600 dekarlık mera arazisi, hayvanların doğal yayılımı için kullanılıyor.

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        Tesis, Türkiye'de bir ilk olan "Halk Elinde Islah Projelerinde Pedigrili Damızlık Koç Temini" uygulamasını hayata geçirildi. Bu kapsamda dağıtılan koçların, kan yakınlığı ve akraba evliliği sorunlarına yol açmaması için genetik takip yapılıyor.

        Proje, yüksek verimli dişi ve erkek damızlık hayvanların temin edilmesiyle, kırsaldaki yetiştiricilerin gelir seviyesini artırmayı hedefliyor.

        Projenin 2025 yılı itibarıyla Aliağa genelinde 6 bin 500 Merinos ve 6 bin 500 Kıvırcık ırkı koyun varlığına ulaşması amaçlanıyor. Bu sayede bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinde yüksek verim artışı sağlanması planlanıyor.

        Damızlık koç dağıtım törenine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Aliağa Damızlık Koyunculuk Tesisi, hem yetiştiricilerimizin hayvan varlıklarını güçlendirecek hem de verimliliği artırarak kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak bir merkezdir. Bu proje ile yetiştiricilerimize yüksek verimli, kan yakınlığı sorunlarından arındırılmış damızlık hayvanlar temin ederek sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarını destekliyoruz. 2025 yılı itibarıyla bölgede büyük bir hayvan varlığına ulaşarak üretimde kalite ve verimi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        Şahin, "Proje kapsamında 2025 yılı itibari ile koyunculuk yapan veya yapmak isteyen ve istenen şartları sağlayan üreticilerimize damızlık koç ve her bir işletmeye 20 dişi 1 erkek hayvan verilecek, 3 üncü yavrulamada aynı miktarda hayvan geri alınacak ve başka üreticilerimize aynı şekilde dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

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