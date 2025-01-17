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        Haberler Magazin Ali Sunal'dan 'Zübük' açıklaması: Heyecanım çok büyük - Magazin haberleri

        Ali Sunal'dan 'Zübük' açıklaması: Heyecanım çok büyük

        Kemal Sunal'ın 'Zübük' filminde hayat verdiği 'Zübükzade' karakterini, filmin yeni uyarlamasında canlandıracak olan Ali Sunal, duygularını paylaştı; "Heyecanım çok büyük. İnşallah hayata geçirilebilir"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:52
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        "Heyecanım çok büyük"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' sergisine katıldı.

        Sanata ve sergilere olan ilgisini dile getiren Ali Sunal; "Çok sevdiğim ve saygı duyduğum Ahmet Güneştekin'in bu inanılmaz sergisine geldik. Bu heyecanı onunla paylaşmak bizim için gurur verici" dedi.

        Ali Sunal, merhum oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi 1980 yapımı 'Zübük'ün yeni yorumunda canlandıracağı 'Zübükzade' ve proje hakkında konuştu.

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        "İNŞALLAH HAYATA GEÇİRİLEBİLİR"

        Ali Sunal, "Evet, doğru. İnşallah hayata geçirilebilir. Eğer gerçekleşirse, böyle bir durum olacak" ifadelerini kullandı.

        "HEYECANIM ÇOK BÜYÜK"

        Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna ise "Olmaz mı?" yanıtını verdi ve ardından şu ifadeleri kullandı: Şahane bir şey. Heyecanım çok büyük. Aynı zamanda Ezel Akay'ın masalsı dünyasında canlanacak bir Zübük'ü de çok merak ediyorum. 'Acaba nasıl olacak?' diyenlere cevabım; Çok hazırım. İnşallah hayata geçirebiliriz.

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        #Ali Sunal
        #Zübükzade
        #Kemal Sunal

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