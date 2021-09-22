"YAŞADIĞIM BUNCA YILIN BANA HEDİYESİ BU FOTOĞRAFTA"

Ailesiyle birlikte objektif karşısına geçen Ali Sunal, duygularını, "13.15'te ben doğdum bugün. Yaşadığım bunca yılın bana doğum günü hediyesi işte bu fotoğrafta... Artık her yaş başka heyecanlar bekliyor beni. Allah’ıma şükürler olsun..." sözleriyle ifade etti. Takipçilerinden ünlü oyuncuya kutlama mesajları yağdı.

Erdem Yener, Kaan Sekban ve Onur Buldu gibi isimler de Sunal'ın gönderisine, "Mutlu yıllar" şeklinde yorumlarda bulundu.