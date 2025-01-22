Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ali Palabıyık'tan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumları! - Futbol Haberleri

        Ali Palabıyık'tan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumları!

        Süper Lig'in tartışmalı pozisyonları, haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık ile HT Spor ekranlarındaki Gözler Hakemde programında tartışıldı. Tanırlı ve Palabıyık, Süper Lig'in 20. haftasındaki pozisyonları ve birçok önemli konuyu masaya yatırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 00:31 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe ve G.Saray'ın pozisyonlarını yorumladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

        "BARIŞ ALPER'İN POZİSYONU OLDUKÇA ÖNEMLİYDİ"

        Barış Alper 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Sahada kimsenin itiraz etmediği bir pozisyon. Herkes ilk başta şaşkınlığa uğrasa da, doğru bir VAR müdahalesi sonrası Barış Alper'in kırmızı kartının iptal edilip penaltıya dönülmesi, hem Türk futbolu hem de Galatasaray camiası için oldukça önemliydi.

        REKLAM

        "VAR'IN KARIŞMAMASI GEREKİRDİ"

        Bu pozisyon 4. hakemin önünde ve devam diyor. Hakem görüp değerlendirip devam ettiriyor. İrfan Can'ın tek niyeti topla oynamak ve ters müdahaleyle topa dokunuyor ve ayağı rakibe geliyor. Devamında gol çıkıyor, bu pozisyona VAR tarafından karışılmaması gerekirdi. Topsuz alanda gerçekleşen bir ihlal yok. Halil Umut Meler'in geçen sene yaşadığı olayı atabildiğini düşünmüyorum, maçlarda da bu yansıyor. En-Nesyri'nin pozisyonunda da görüp ona rağmen VAR'da izleyip iptal ediyor.

        "HALİL UMUT MELER'İN KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREKİYOR"

        İşlerini gayriciddi yapıyorlar. Genç hakemlerimizi sahaya attık ama orada görev yapmaları için ciddi bir tecrübe gerekiyor. En-Nesyri'nin pozisyonu çok açık, Halil Umut Meler'in kaçırması mümkün değil. Halil Umut Meler'in kendine çeki düzen vermesi ve eski Halil Umut olması gerekiyor. Türk futbolunun çok ihtiyacı var.

        REKLAM

        "KESİNLİKLE PENALTI VERİLMELİYDİ"

        Geçen sene ilk yabancı VAR geldiğinde Fenerbahçe, Sivas'ta bir hatayla karşılaştı ve maç 2-2'ye geldi. Bu sene ilk maç Galatasaray'a denk geldi ve VAR hakemi çok açık ve net olan bir pozisyon için hakemi izlemeye çağırmadı. Geçen sene o pozisyonun ne kadar önemli olduğu sezon sonu ortaya çıktı. Maçlar çok çekişmeli geçiyor. Kilama'nın elle temasına kesinlikle penaltı verilmeliydi. Saha içerisinde hakem bunu nasıl görmedi, ona da bakmak lazım.

        REKLAM

        "TOLGA-DZEKO POZİSYONU PENALTI OLMALIYDI"

        Bugünkü Barış Alper'in pozisyonunun benzeri yaşandı. Bu benim açımdan kesinlikle penaltı olmalıydı. Karşılıklı çekmeden çok Tolga'nın top ile hiçbir alakası yok, Dzeko'ya sarılıyor. Bu pozisyonda penaltı kararı verilse çok daha doğru olurdu. VAR hakemi değerlendirme kararı vermedi, saygı duyuyoruz kendisine.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa