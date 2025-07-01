Ali Koç: Türk spor tarihinin en büyük bütçeli anlaşması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2025-2026 sezonunda 3 branşta giyilecek forma tanıtım lansmanında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Türk spor tarihinin en büyük bütçeli sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları düzenlediği lansmanla tanıttı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, forma tanıtım lansmanında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK BÜTÇELİ ANLAŞMASI"
Fenerbahçe olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Anlaşmamız bugüne kadar ilk defa erkek ve kadın olmak üzere 3 farklı branşta, branşların altyapılarında tam 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizdiğimiz Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor.
"ÇUBUKLU, ATATÜRK'ÜN İMZASIDIR"
Çubuklu bizler için sadece bir forma değildir, çok daha ötesindedir. Çizgilerden ve sevdiğimiz renklerden oluşmaz, kader birliğinin işaret fişeğidir. Çubuklu bir çocuğun hayali, babanın hatırası, bir camianın vicdanı ve namusudur. Yarınların teminatı ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır. Atamızın imzasını taşıyan bu formayı giymek bir sorumluluğu, kutsal bir görevi üstlenmektir.
"F.BAHÇE FORMASI EMANETTİR"
Formamız Lefter'in ordinaryüslüğünden, Can Bartu'nun zarafetinden, Eda'nın efsane duruşundan, Melih'in aidiyetinden, tribünün coşkusundan bir emanettir. Fenerbahçeliler bilir. Fenerbahçeli olmayıp Fenerbahçe tarihini bilenler bilir. Fenerbahçe hiçbir zorluğa teslim olmayan, baş eğmeyen dimdik bir duruştur. İşgal altındaki İstanbul'da bile diz çökmemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuz vermiştir. Çubuklumuz kelimelerle tarif edilemeyecek duruşumuzun ve eşsiz ruhumuzun en önemli sembolüdür. 4 Nisan 2015'te kurşun geçirmediği kanıtlanan bir inanıştır. En soğuk deplasmanın en sıcak giysisi, en zorlu dönemlerin en kalpten yardımcısıdır.
"ÇOK YAŞA FENERBAHÇE!"
Fenerbahçe geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle umut ve emanettir. Bu forma hepimize emanet. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe.