Ali Koç: Türk spor tarihinin en büyük bütçeli anlaşması!

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları düzenlediği lansmanla tanıttı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, forma tanıtım lansmanında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK BÜTÇELİ ANLAŞMASI"

Fenerbahçe olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Anlaşmamız bugüne kadar ilk defa erkek ve kadın olmak üzere 3 farklı branşta, branşların altyapılarında tam 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizdiğimiz Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor.

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"ÇUBUKLU, ATATÜRK'ÜN İMZASIDIR"

Çubuklu bizler için sadece bir forma değildir, çok daha ötesindedir. Çizgilerden ve sevdiğimiz renklerden oluşmaz, kader birliğinin işaret fişeğidir. Çubuklu bir çocuğun hayali, babanın hatırası, bir camianın vicdanı ve namusudur. Yarınların teminatı ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır. Atamızın imzasını taşıyan bu formayı giymek bir sorumluluğu, kutsal bir görevi üstlenmektir.