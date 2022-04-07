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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Koç'tan Mesut açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle buluştuğu iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Koç, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in affedileceği yönündeki haberlerle ilgili, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" dedi

07.04.2022 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Üyelerin sorularını yanıtlayan Başkan Koç, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Aykut Kocaman ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MESUT ÖZİL

Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in affedilmesine dair bir soru üzerine Ali Koç, “Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" dedi.

OZAN TUFAN

Sarı lacivertli kulübün Başkanı Koç, kadro dışı kalan Ozan Tufan hakkında da değerlendirmede bulundu.

Koç, "Watford'un sahibi, Ozan Tufan oynamayınca kilo alıyor; oynasın kilo almasın' dedi. Biz de oynatıp değerlendirmek istedik. Fakat, İngiltere'ye gidip kötü dönen bir tek onu gördüm" ifadesini kullandı.

Genç oyuncuların kulübün geleceği olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, "Onları en kısa zamanda takıma monte edeceğiz" dedi.

AYKUT KOCAMAN

Aykut Kocaman'la ilgili de konuşan Başkan Koç, "Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık" ifadesini kullandı.

Finansal Fair Play'de yeni bir sistem geleceğini söyleyen Ali Koç, "Bizim durumumuz çok kötü değil ancak çok da iyi değil" vurgusu yaptı.

TRANSFER

Transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı, "Mevcut gelirlerle transfer bütçeleri çok zor. Kimsenin parayı çevirecek gücü kalmadı. Hiçbir kulüp oyuncu alamaz" şeklinde konuştu.

CRESPO

Crespo'ya devre arası İspanya’dan çok ciddi bir teklif geldiğini söyleyen Ali Koç, "Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır" ifadesini kullandı.

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