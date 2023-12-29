"TAAHÜTNAMEYE UYMAK ZORUNDALAR"

Dev final Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak. TFF yöneticisi Hamit Altıntop ise "Taahütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor" dedi.