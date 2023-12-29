Suudi Arabistan'daki derbide Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmedi
Ali Koç, Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak maç öncesi, Atatürk sözünü taşıyan pankartların ve tişörtlerin çıkarılmasına izin verilmediğini dile getirdi
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ATATÜRK TİŞÖRTLERİ VE PANKARTLARI KABUL EDİLMEDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri pankartın kabul edilmediğini söyledi.
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Pankartta Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazısıyla çıkmak istediklerini söyleyen Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" açıklamalarında bulundu.
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"TAAHÜTNAMEYE UYMAK ZORUNDALAR"
Dev final Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak. TFF yöneticisi Hamit Altıntop ise "Taahütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor" dedi.
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"YURTTA SULH, CİHANDA SULH" SÖZÜ İLK NE ZAMAN SÖYLENDİ?
"Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931'de seçim dolayısıyla millete beyannamesinde dile getirmiştir.