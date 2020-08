Kulüpler Birliği Vakfının dün gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, harcama limitlerinde sıkıntı olduğunu dile getirdi. Köşeye sıkıştırılmış vaziyette olduklarını dile getiren Ali Koç, Kasımpaşa örneğini verdi.

64 milyon Euro'dan 18 milyon Euro'ya inmeleri gerektiğini belirten Başkan Koç, "64’ten 18’e inmek söz konusu bile değil. Mümkün değil. Olası değil. İmkansızdan öteye bir şey. Böyle yaptığınız zaman nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben bugün federasyona gideceğim ve diyeceğim ki; 4 hafta içinde Levent’te bir daireye taşın. Mercedesleri falan bırak. Bisikletle işe gidin. Bilmem kaç yüz kişilik çalışanını 50 kişiye indir ve bunu da hemen yapıver. Hiçbir farkı yok. Şöyle bir farkı var. Bizde sözleşmeler var. Yükümlü olduğumuz taahhütnameler var. Sen bana diyorsun ki her şeyi elinden çıkar. Gerekiyorsa çöpe at, değerlilerini değersizleştir. Hiçbir pazarlık gücün kalmasın çünkü bu oyunculardan bir şekilde kurtulman gerekiyor. Oyuncular da bilecek. Adam isterse ayrılır, maaşını da alarak ayrılır. Olmayacak duaya amin dememiz isteniyor. Bu düzeltilmek zorunda. Mümkün değil. Biz demiyoruz ki parayı çarçur edelim. İki senede yaptığımız ortada. Zaten düşürüyoruz. Çok ciddi kaynak yarattık. Borç ödedik. Doğru istikametteyiz. Ters istikamete gidersek, çarçur etmeye başlarsak o zaman gelin ve bizi ikaz edin. Dolayısıyla limitlerle ilgili yapısal sorunlar var. Bunlardan bir tanesi de Kasımpaşa ile yaşadığımız. Her kulübün borçlu olduğu düşünülerek hesaplama sistemi ona göre kurgulanmış. Bir bakıyorsun ki en sağlıklı, en karlı kulüp en düşük harcama limitini alıyor. Kendi içinde yanlış. Ama ne olacak? Şimdi düzeltilecek. Aslında bu da oyun oynanırken oyunun kurallarını değiştirmek. Kurul, talimat ne derse onu uygulamak zorunda. Toplantıda da yanlışlıklar olduğunu söylediler. Hatalar var. Biz bunu vurgulamak zorundayız. Talimatnameyi değiştirecek yer; Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Onlar da kendilerine has bir metalürji geliştirmişler. İşlerine geldiği zaman 20 kulübün imzası olsun. Tamam, olsun da senin ne işin var? Federasyon talimatları değiştirebilir, kurul değil. Senin irade göstermen lazım. 20 kulüp kabul etti, 19 kulüp kabul etti. 2 kulüp kabul etmeyince olmayacak mı? Bu nasıl bir demokratik sistem? Ciddi bir süreçle kafa kafaya gelmek üzereyiz. Geliyoruz da. Bakalım nereye gidecek. Ama biz hazırlıklıyız. Sabırlıyız ama hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN TALİMATNAME HESAPLANDIĞI GİBİ UYGULANSA FENERBAHÇE EKSİ 450 MİLYONDA"

Harcama limiti talimatnamesiyle ilgili sıkıntıya da değinen Başkan Koç, "Bu sene lig bitti. Diyelim ki bir takım 1 puanla şampiyon oldu. Biten sezon inceleniyor. Bir sıkıntı görülürse puan silmeye kadar gidecek cezalar var. Diyelim ki puan silmelik bir ceza var. Puan bir sonraki sezon siliniyor. Ama bir puanla şampiyon olmuş. Belki üç puanı silinecek ve bu sezon uygulansa şampiyon değişecek. Bu da yapısal bir hata. Nasıl VAR kurulduktan sonra, uygulamaya geçtikten sonra bir sürü düzeltmeler ve iyileştirmeler yapıldı; buna da ihtiyaç var. Ancak rekabet unsurlarını göz önünde bulundurup işimize gelince omuz omuza vermek, işimize gelince ‘yok kardeşim biz bunu kabul etmiyoruz. Oyun oynanırken kurallar değişmez.’ demek bana göre son derece sığ bir mazerete sığınma şeklidir. ‘Ben rakiplerimden birisinin kuvvetlenmesini istemiyorum’ dersen; buna tamam, amenna diyeceğim. Ama mesela Kasımpaşa’daki düzeltme de talimatların değişmesi. Bugün talimatname hesaplandığı gibi uygulansa Fenerbahçe’nin eksi 450 Milyonu olması lazım. Eksi harcama limiti olur mu? İki sene sonra, üç sene sonra anaparalar hesaba katıldığında diğer kulüplerin de harcama limitleri eksi çıkacak. Neresinden bakarsanız bakın bu düzeltilecek. Bugün mü yoksa yarın mı öbür gün mü? Bunu zaman gösterecek. Ama bugün Fenerbahçe’ye federasyon tarafından yapılan muamele, bu beklenti hiçbir şekilde gerçekçi değil, uygulanabilir değil. Neresinden bakarsanız bakın kabul edilebilir de değil" dedi.