Ali Koç: İmza yöntemi demokratik olsa da uygun değildir!

Fenerbahçe Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bayramlaşma töreni düzenledi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, burada gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİZLERİ BİR ARAYA GETİREN F.BAHÇE'MİZİN BÜYÜKLÜĞÜ"

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Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da, bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu da hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. O da Fenerbahçemizin büyüklüğüdür.

🎙️ Ali Koç: Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da, bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu da hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. O da Fenerbahçemizin büyüklüğüdür. pic.twitter.com/5MbHV84ZLT — HT Spor (@HTSpor) June 9, 2025

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Biz büyük bir camiayız ve camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, ne zaman taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye giriyor. Algı operasyonlarıyla bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Sağduyulu her Fenerbahçeli kara propagandanın farkında. Hedefimiz duygu birliğini sağlamak. Özlediğimiz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız.

🎙️ Ali Koç: Taşlar yerine oturmaya başlayınca birileri devreye giriyor. Algı operasyonlarıyla bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Sağduyulu her Fenerbahçeli kara propagandanın farkında. Hedefimiz duygu birliğini sağlamak. Özlediğimiz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. pic.twitter.com/Y6dqsuk5bd — HT Spor (@HTSpor) June 9, 2025

"PSİKOLOJİK İŞKENCE VE İTİBAR SUİKASTI BİZİ YIKAMAZ"

Bir psikolojik işkence ve itibar suikastı, camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Sağlam duruyoruz. Bizi bu yıkamaz! Vefasız, aşağılık ve ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı dik duruyoruz çünkü biz camiamızda bu kapıyı bir kez açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri ve başkanları hedef alınır.

twitter "İMZA YÖNTEMİ DEMOKRATİK OLSA DA UYGUN DEĞİLDİR" Fenerbahçelilerin hiç endişesi olmasın. Bu kulübün sahibi, taraftarlarımız ve onların temsilcisi olan genel kurul üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. İmza yöntemi demokratik olsa da uygun değildir. Bu kararların verileceği yer ise Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır. Nokta, satırbaşı. 💥 "Her şeye rağmen, yeni sezon başlarken borçsuz ve tam bağımsız Fenerbahçe'yi inşallah hep birlikte kutlayacağız."



🎙️ Ali Koç: Fenerbahçelilerin hiç endişesi olmasın. Bu kulübün sahibi, taraftarlarımız ve onların temsilcisi olan genel kurul üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin… pic.twitter.com/JD6C1zC7gR — HT Spor (@HTSpor) June 9, 2025