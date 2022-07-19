Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Tedarikçi firma tarafından tasarlanan formaların tanıtımı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Takım oyuncularından Mert Hakan Yandaş ve firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.
Forma tanıtımında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yeni formalarımızla buradaki enerjiyi sahaya yansıttığımızda işimiz daha kolay olacak. Fenerbahçe Başkanı, sporcusuysanız mutlaka eleştiri oluyor. Bugün burada ne işimiz var denildi. Stadımızda bütün çatı baştan aşağıya yenilendiği için etkinliği orada yapamadık. İlk maçımıza yetişemeyebilir ama sonrasına yetişecek. Günümüz kutlu olsun, günümüz mutlu olsun. Sarı-lacivert başarılar içinde Allah nice nice tekrarlarını nasip etsin. Bu 19 Temmuz bizim için özellikle önemli. 11 yıldır maruz bırakıldığımız 3 Temmuz kumpası, gölgesi, iftiralarından her anlamıyla kurtulduğumuz sene oldu. Haklılığımızın resmen kanıtlandığı, masumiyetimizin tescillendiği yıl oldu. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. O gün neler çektiğimizi bizler biliyoruz. Fenerbahçe duruşuyla, asaletiyle, direnişiyle dünyaya örnek oldu. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir iş getirmesin ama şimdi hesap vakti, bizim için daha iş bitmedi, gidecek çok yolumuz var” dedi.
"TARAFTARIMIZIN SEVGİSİ DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN SEVİYEDE"
Çubuklu formaya dikkat çeken ve bunun her sene yapıldığını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Her sene çubuklu formamız var. Her sene yapılan formaya değişik bir yorum getirmek de kolay değil. Bu seneki detaylar çok yerinde olmuş. 115 yıllık gurur dolu tarihimizi, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet’in değerlerini formalarımızda gördük. Deplasman formamız da çok güzel. Göreceksiniz bu sene Çubuklu formaya yakın bir ilgi olacak. Özellikle bu formanın kadınlarda çok güzel duracağını da düşünüyoruz. Bakalım bu sene hangi forma ne kadar satacak. Kombineleri tüketme konusunda rekor kırdık, saatler içinde tükendi. Taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların gücü, sevgisi ve aşkı, dünyada eşi benzeri olmayan seviyede. Bunu da her sene gösteriyorlar. Sizlerden ricam, bu sene satış rekoru kıralım. Geçtiğimiz sezon rekoru kırdık. En çok 2012-2013 sezonunda forma satmışız. Kendi mağazalarımızdan 350 bin satış yapmışız. Geçen sezon 352 bin 348 adet satış yaptık. Fenerbahçe artık dizayn konusunda çok daha özgür. Bundan sonraki sezonun dahi formalarını neredeyse hazırladık. 72 gram olan bu formalarda çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bu sene bu formalardan 5 bin adet satacağız, fiyatı 1907 TL olacak. Diğer formalar ise 629 TL olacak” dedi.
"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"
Yarın Polonya’da oynanacak olan Dinamo Kiev mücadelesi için de konuşan Ali Koç, “Yarın Polonya’dan inşallah çok iyi bir skorla döneceğiz ve inşallah İstanbul’da bu işi bitirip yola devam edeceğiz. 3 raunt var. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne katılmak ama en büyük hedef, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, bu ülkenin kuruluşunda çok önemli rolü olan Fenerbahçe’nin, hep beraber omuz omuza şampiyonluğa uzanması” diyerek sözlerini tamamladı. Tedarikçi firmanın Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis de, Fenerbahçe gibi tarihi büyük zaferlerle dolu efsanevi bir kulüple yan yana olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek “Bu sezon yine hem futbolcularımızın, hem de taraftarlarımızın üzerlerinde taşımaktan gurur duyacağı çok özel formalar tasarladık. Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon birlikte çıktığımız bu yolculuğun yeni ve büyük zaferler getirmesini diliyorum” açıklamasını yaptı. Fenerbahçe’nin forma tanıtımı, ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in sahne şovuyla sona erdi.
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