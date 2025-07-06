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        Haberler Dünya Ali Hamaney Aşura törenine katıldı | Dış Haberler

        Ali Hamaney Aşura törenine katıldı

        İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail ile çatışmaların ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Hamaney, Aşura törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 01:35 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:35
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        Hamaney Aşura törenine katıldı
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        ABD ve İsrail'in tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, Aşura törenine katıldı.

        Filistin caddesindeki konutunda yapılan muharrem ayı matem törenlerine önceki 3 gece katılmayan İran lideri Hamaney, bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı.

        İran liderinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Hamaney'in salona girişiyle matem töreni için İmam Humeyni Hüseyniyesinde bulunanların, "Damarlarımızdaki kan, Rehberimize armağandır" sloganları atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.

        ABD Başkanı Donald Trump ve Tel Aviv yönetimi, İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş sırasında İran lideri Hamaney'i öldürmekle tehdit etmişti.

        Hamaney, saldırılar devam ederken ulusa sesleniş konuşmaları yapmıştı. Ateşkes sonrasında da bir konuşma yapan Hamaney, ABD'nin, İran'ın karşı saldırılarıyla yıpranan Tel Aviv'i kurtarmak amacıyla İran'a saldırılara katıldığını söylemişti.

        İran'da her yıl Hamaney'in konutunda yapılan muharrem ayı törenleri ilk kez Hamaney'in katılımı olmadan gerçekleştirilmişti. Hamaney, önceki 3 gece matem törenlerine katılmamıştı.

        *Fotoğraf: AA

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