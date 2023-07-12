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Ali Cabbar hikayesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı hüzünlü hikayesiyle dinleyicileri derinden etkiledi. Şarkının hikayesinin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Ali Cabbar kimdir? İşte, kısaca Ali Cabbar şarkısının hikayesi...

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ALİ CABBAR HİKAYESİ Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

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ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI? Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film çekileceği iddia edildi ancak şarkının sahibi olan Emir Can İğrek "Benim neden haberim yok" sözleriyle esprili bir dille konuyu reddetti.

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